  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Adıyaman'da depremzede çocuğun söylediği şarkı polisi ağlattı

Adıyaman'da depremzede çocuğun söylediği şarkı polisi ağlattı

Adıyaman'da depremzede bir kız çocuğunun, polis aracındaki megafondan şarkı söylemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da geçici görevde bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olurken, bir yandan da depremden etkilenen çocuklara moral vermeye çalışıyor.

Kentte görev yapan bir devriye ekibinin, karşılaştığı depremzede kız çocuğu ile diyaloğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Araçtaki başka bir polis tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, polis kız çocuğundan bildiği bir şarkıyı söylemesini istiyor.

Bunun üzerine kız çocuğu polis otosundaki megafondan, "Duydum ki bensiz yaralı gibisin" şarkısını söylüyor. Görüntülerde ekip otosundaki polisin, duygulanması ve alkışlaması yer alıyor.

Diğer Videolar
“Deprem neden olsa da asıl yıkıcı olan dayanıksız yapılar”
Erdoğan ve Bahçeli Hatay depremine yakalandı
Bakan Süleyman Soylu: Müstakil bir deprem oldu; 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Hatay'daki deprem anı araç kamerasında
Hatay'da peş peşe depremler! Deprem anı kamerada
Biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı
'Türk Mahallesi'nde isyan
‘Patlamalar oluyor efendim’