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  4. Teleferikte mahsur kalanlar işte böyle kurtarıldı!

Teleferikte mahsur kalanlar işte böyle kurtarıldı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'daki teleferik kazasının ardından kabinde mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antalya'daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılan Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye görevi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

SON DAKİKA: Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı: 13 gözaltı kararıSON DAKİKA: Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı: 13 gözaltı kararıGündem

Paylaşımda helikopterden halatla inen Mehmetçiğin, kabinde mahsur kalan kişiyi kurtarma sedyesiyle tahliye etmesine ilişkin görüntüler yer aldı.

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