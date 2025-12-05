Google Haberler

Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışından dolayı bazı noktalar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle seraları su basarken araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı Antalya'da, öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışları etkili olmaya başladı.

Batı ilçelerinden Demre'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalar adeta göle döndü, seraları su bastı.

Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğu ilçenin Demre Toptan Hali'nin olduğu noktadaki üst geçidin altında Mercedes marka bir araç mahsur kaldı.

Suya gömülen araçtaki iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
