Sahte deterjan depolarına baskın! Markaları bire bir taklit etmişler

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 2 ayrı depoya yapılan baskında, ambalajlanmaya hazır kimyasallar ile çok sayıda ambalaj ve dolum makineleri ele geçirilip depolar mühürlendi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki 2 ayrı depoya yaptığı baskında, ünlü markaların birebir ambalajları taklit edilerek sahte deterjan dolumu yapıldığı tespit edildi.

Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle baskınlarda, büyük miktarda sahte ürün, ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi.

Ünlü markaları bire bir taklit etmişler

Halk ve çevre sağlığını korumak adına denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ünlü markaların taklit ambalajları kullanılarak, toz çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve benzeri temizlik ürünlerinin sahtelerinin dolumu yapıldığı tespit edilen depoda, büyük çuvallar içerisinde ambalajlanmaya hazır kimyasallar ile çok sayıda ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere jandarma nezaretinde tutanakla el konulurken, konuyla ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatılarak, söz konusu depolar da mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
