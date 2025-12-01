Google Haberler

Hamside rekor av baskısı! Piyasa talebe yetişemiyor

Çanakkale Boğazı'nda sardalya ve hamsi miktarının düşük olması nedeniyle balıkçı tekneleri Karadeniz’e yöneldi. DEM-BİR Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, tüm filonun aynı bölgeye yoğunlaşmasının hamsi üzerinde ciddi av baskısı oluşturduğunu belirterek, piyasanın da bu yüksek arzı kaldıramadığını söyledi. Karabiber, yüksek maliyetler nedeniyle balıkçıların tek gecede tonlarca hamsi avlamak zorunda kaldığını, bunun ise sürdürülebilir balıkçılığı olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
