Telefon hırsızı kameraya yansıdı: Çaldı ama kaçamadı!
Beyoğlu’nda bir apartmanın girişinde yer alan masadaki cep telefonunu alan şüpheli, polis tarafından olay anında yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Ekim saat 06.40’ta Şehit Muhtar Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
Takip sırasında, şüphelinin bir apartmanın girişindeki masada duran cep telefonunu alıp uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Ekipler şahsı suçüstü gözaltına aldı.
Hırsızlık anları kamerada
A.M. (35) isimli kişinin aldığı telefon sahibine geri verilirken, şüpheli hakkında “Açıktan Hırsızlık” kapsamında işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan A.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar kameralara anbean yansıdı.