Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti

İlçede yağışın ardından masmavi deniz kahverengiye döndü. Denizin yarısının mavi diğer yarısının kahverengi görünmesi dikkat çekerken, derelerden gelen çamurlu su ve yapraklarla tıkanan dere ağızlarına ekipler müdahale etti. Dağdan sürüklenen çerçöp denizle uluşunca sahil boyunca kirli bir görüntü oluştu.

Balıkçı tekneleri battı

Fırtınanın hızının 70 kilometreyi bulmasıyla birlikte özellikle küçük balıkçı tekneleri dalgaların etkisiyle batarken, Gümbet sahilinde iki tekne ve bir bot karaya oturdu. Büyük yatlar da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya yaslandı.

Bodrum Kaymakamlığı, geceden itibaren tüm kurum ve kuruluşlara teyakkuz çağrısı yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birçok sokakta devriye atarak vatandaşları uyardı. Yağış nedeniyle 6 saatte metrekareye 25,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Fırtına ve sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.