Google Haberler

Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu

Antalya’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Havanın aniden kötüleşmesiyle birlikte, Finike ilçesinde açıkta bağlı halde bulunan bir tekne sürüklenerek kıyıya yanaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı iller arasında yer alan Antalya’da yağış ve kuvvetli rüzgâr öğleden sonra etkisini artırdı.

Özellikle Batı Antalya hattında bulunan Demre, Kumluca ve Finike’de şiddetli sağanak ile rüzgâr yaşamı olumsuz etkiledi. Finike açıklarında demirleyen bir özel tekne de olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya doğru sürüklendi.

Tekne karaya oturdu

Finike meydan sahil bandındaki iskelenin yakınlarında karaya oturan tekne dikkat çekerken, deniz suyunun kahverengiye dönüştüğü görüldü. Atatürk Caddesi’nde, Finike Merkez Camii’nin arkasındaki binaların istinat duvarlarından sızan yağmur sularının ise küçük şelaleler oluşturduğu gözlemlendi.

Antalya
Popüler Videolar
Video Haberler
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, Anzer balı üreticisi yaşadığı soruna isyan etti
Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, üretici isyan etti
Kültepe'de mozaik heyecanı
Kültepe'de mozaik heyecanı
Hafriyat kamyonu otomobili metrelerce sürükledi: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Hafriyat kamyonu otomobili metrelerce sürükledi
Sahte deterjan depolarına baskın! Markaları bire bir taklit etmişler
Sahte deterjan depolarına baskın! Markaları bire bir taklit etmişler
Ölü farelerle merdiven altı salça üretimi
Ölü farelerle merdiven altı salça üretimi
Lüks tekne bir anda alevler içinde kaldı: Kaptan ekipler tarafından kurtarıldı
Lüks tekne bir anda alevler içinde kaldı: Kaptan ekipler tarafından kurtarıldı
İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı
İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı
Türkiye'nin havası en kirli şehrinde yaşam zorlaştı: Her üç ölümden biri...
Türkiye'nin havası en kirli şehrinde yaşam zorlaştı: Her üç ölümden biri...
Ankara'daki pitbull dehşetinde yeni gelişme: O görüntüler ortaya çıktı
Ankara'daki pitbull dehşetinde yeni gelişme: O görüntüler ortaya çıktı
Telefon hırsızı kameraya yansıdı: Çaldı ama kaçamadı!
Telefon hırsızı kameraya yansıdı: Çaldı ama kaçamadı!