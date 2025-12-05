Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu
Antalya’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Havanın aniden kötüleşmesiyle birlikte, Finike ilçesinde açıkta bağlı halde bulunan bir tekne sürüklenerek kıyıya yanaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı iller arasında yer alan Antalya’da yağış ve kuvvetli rüzgâr öğleden sonra etkisini artırdı.
Özellikle Batı Antalya hattında bulunan Demre, Kumluca ve Finike’de şiddetli sağanak ile rüzgâr yaşamı olumsuz etkiledi. Finike açıklarında demirleyen bir özel tekne de olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya doğru sürüklendi.
Tekne karaya oturdu
Finike meydan sahil bandındaki iskelenin yakınlarında karaya oturan tekne dikkat çekerken, deniz suyunun kahverengiye dönüştüğü görüldü. Atatürk Caddesi’nde, Finike Merkez Camii’nin arkasındaki binaların istinat duvarlarından sızan yağmur sularının ise küçük şelaleler oluşturduğu gözlemlendi.