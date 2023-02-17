Brüksel’in 'Türk Mahallesi'nde isyan

“Good Move” adı verilen yeni trafik sirkülasyon planı kapsamında çok sayıda yolların kapatılması veya tek yöne dönüştürülmesi ve park yerlerinin azaltılması tepki çekmişti. Önceki gece gerçekleşen aylık belediye meclis toplantısına katılan yüzlerce vatandaş, belediye yönetimini protesto etti.

Meclis toplantısı esnasında salonun dinleyici sıralarından başlayan protestolara yüzlerce vatandaş katıldı.

Sosyal demokrat parti PS, Belçika İşçi Partisi PTB, Liberal Parti MR ve Adanmışlar Hareketi’nden oluşan muhalefet partileri ortak açıklama yaparak Schaerbeek Belediye Meclisi’nden çekildi. Belçika Maliye Bakanı Bernard Clerfayt’in de meclis üyeliği yaptığı Schaerbeek Belediye Başkanı Cecile Jodogne, tepkilerin artması sonucu toplantıyı tatil etmek zorunda kaldı.

Türkiye’deki depremler sonrası Belçika’da birçok belediyenin belediye binalarına Türk bayrağı asmasının ardından Schaerbeek Belediyesi’nin Türk bayrağı asmaması büyük tepki çekmişti.