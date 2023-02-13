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THY uçağında duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadı

Depremzedeleri tahliye eden Türk Hava Yolları uçağının kabin amiri, anons yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden İstanbul ve Ankara'ya tahliye uçuşları düzenliyor.

AirportHaber'de yer alan habere göre,  Malatya-İstanbul seferinde görevli kabin memuru Seda Polat, kalkış öncesi yaptığı anonsta gözyaşlarını tutamadı.

Polat, anonsunda "Sayın yolcularımız, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremler nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Haaytını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" derken gözyaşlarını tutamadı. 

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