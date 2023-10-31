100 bin anaokulu öğrencisi, Cumhuriyet’in 100. yılında barışı simgeleyen beyaz balonlar uçurdu

Türkiye'deki eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet'in 100. yıl kapsamındaki kutlamalara öğrenciler de ortak oldu. Son olarak, English Kids Academy’nin okul öncesi öğrencileri, tüm dünyada barış temennileriyle gökyüzüne beyaz balonlar uçurdu. English Kids Academy Kurucusu Özgür Güloğlu, "Türkiye genelinde 2 bine yakın anaokulundaki 100 bine yakın öğrencimizle gerçekleştirdiğimiz bu kutlama, görsel bir şölene dönüştü. Kurum olarak, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarında bir farklılık yapmak istedik. Öğrencilerimizle gökyüzüne barışın simgesi olması adına binlerce beyaz balon uçurduk" dedi.

“Çocuklarımızın bilim, sanat, spor gibi dallarda başarılara imza atmasını istiyoruz”

Türkiye genelinde ve KKTC’de her yıl 400'e yakın anaokulu ve kreşin, çocuklarına okul öncesi İngilizce eğitimini aldırmaları için destek olduklarını belirten English Kids Academy Kurucusu Özgür Güloğlu, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye’de bu şartlarda yaşayabilmemiz için savaşmış tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Onların emanet ettiği ülkemize yeni nesillerin en iyi şekilde sahip çıkması için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın bilim, sanat, spor gibi dallarda daha başarılı olmaları adına birlik içinde çalışıyoruz. Dünyada çok daha iyi başarılara imza atmalarını istediğimiz küçüklerimiz için en önemli unsurlardan biri de yabancı dil. Maalesef ülkemizin ‘yabancı dil eğitimi alma ama konuşamama’ gibi çok önemli bir sorunu var. Dünya üzerinde İngilizce eğitimine en fazla zaman ve kaynak ayıran ülkelerin başında gelmemize rağmen, ne yazık ki yıllardır bu sorunu çözemedik. Eğitimin temeli olduğuna inandığımız okul öncesi eğitimdeki kurumların çocuklarına, en iyi İngilizce eğitimini nasıl vereceklerine dair danışmanlık yapıyoruz. Bu sayede on binlerce öğrenci, ilkokula çok iyi bir İngilizce temele sahip olarak başlıyor" ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin 100. yılı, bizim 10. yılımız”

“Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında anaokulu öğrencilerimizin dikkatini 29 Ekim’in anlam ve önemine çekmek istedik. Türkiye'deki tüm anaokulu öğrencilerimiz aynı anda “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diyerek gökyüzüne beyaz balonlar uçurdu” şeklinde konuşan English Kids Academy Kurucusu Özgür Güloğlu şöyle sonlandırdı:

“Hem Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık hem de tüm dünyayı barışa davet ettik. English Kids Academy olarak bu sene biz de 10. yılımızı kutluyoruz. 10. yıldönümümüzle Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünün aynı zamana denk gelmesinden çok mutluyuz. Biz bu kadar mutlu olurken, dünyanın herhangi bir yerinde acı çeken çocukların olmasına da bir o kadar üzülüyoruz. Umudumuz dünya üzerinde tek bir çocuk bile artık acı çekmesin.”