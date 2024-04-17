23 Nisan tatili için gezi rotaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gidilebilecek yurt içi gezi rotalarını derlenirken çalışanlara pazartesi günü ek izin alarak toplamda 4 günlük tatil planı yapabilmeleri önerisi yapıldı.

Enuygun.com verilerine göre, 23 Nisan tatili için en çok uçak bileti alınan yurt içi iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara iken yurt dışında ise Kıbrıs, Dubai, Podgoritsa, Bakü, Amsterdam ve Budapeşte oldu.

Seyahat acentesi Enuygun, 23 Nisan resmi tatilini ek izin alarak 4 güne çıkartacak kişilere, Amasra, İğneada, Sapanca, Ayvalık ve Olimpos'u tavsiye etti.

Amasra, İğneada, Sapanca, Ayvalık ve Olimpos

Amasra'da Gürcüoluk Mağarası, Göldere Şelalesi, Ağlayan Ağaç gibi doğa harikalarının yanı sıra antik dönemlerden kalma Direkli Kaya, Kuş Kayası Yol Anıtı gibi kalıntılar gezilebilir. Daha sonra Amasra Kalesi ve Amasra Feneri ziyaret edilebilir.

Kırklareli'nin 22 kilometrelik sahil beldesi olan İğneada'da longoz ormanları görülebilir. Pek çok kamp alanının bulunduğu İğneada'da Fransız Feneri, Dupnisa Mağarası görülmesi gereken yerler arasında.

Kuş cıvıltılarının insanları karşıladığı Sapanca'da 5 yıldızlı otel, bungalov evler ya da kamp alanında kalmak tercih edilebilir. Öneriler arasında Sapanca Gölü ve çevresi bulunurken, Maşukiye, Kartepe, Kırkpınar, Rüstempaşa Camii ve Rahime Sultan Camii yer aldı.

Bir diğer rota ise Ayvalık olarak belirlendi.

Plajları, tarihi, kültürü, mimarisi ve eski sokakları ile orijinalliğini koruyan çarşısı Ayvalık'ta Cunda Adası, Ayvalık ve Edremit körfezi manzaralarını doyasıya izlenebilir.

Son rotada Olimpos bulunuyor. Beydağları-Olympos Milli Parkı içinde yer alan dünyaca ünlü Olimpos'ta bir yandan antik kent kalıntıları gezilirken, ateşi hiç sönmeyen Yanartaş ziyaret edilebilir.