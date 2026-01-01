Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'la olmak için 20 milyon TL'yi reddetti

Süperstar Ajda Pekkan, bu yılbaşı gecesinde sahneye çıkmak yerine kardeşi Semiramis Pekkan’la birlikte olmayı tercih etti. Her yılbaşı gecesi sevenleriyle konserlerde buluşan Pekkan, bu yıl kendisine gelen yüksek bedelli sahne tekliflerini geri çevirdi.

Bakü, Kıbrıs ve Ankara’da düzenlenmesi planlanan üç ayrı yılbaşı programı için 20 milyon TL’lik teklif alan Ajda Pekkan, kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan’ı yalnız bırakmamak adına sahneye çıkmama kararı aldı.

Pekkan'ın, tedavi sürecindeki kardeşiyle birlikte Bodrum’daki evinde yeni yılı karşıladığı öğrenildi.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, yaklaşık iki ay önce akciğerinde kist tespit edilen ve tedavisine başlanan Semiramis Pekkan için tüm tekliflere kapısını kapatan Ajda Pekkan, organizatörlere net bir yanıt verdi.

Ünlü sanatçı, teklif bedelini artırmak isteyenlere de “Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşimle birlikte olmak istiyorum” diyerek kararının kesin olduğunu iletti.