Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’sinden üzen haber: Oyuncu Fatma Karanfil entübe edildi
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Fatma Karanfil entübe edildi. Kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncu yoğun bakımda olduğu ifade edildi.
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Şayeste" karakteriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karanfil, tedavi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi. Kansere yakalanan Karanfil'e teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.
Fatma Karanfil kimdir?
3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulan ve hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan‘da Fatma karakterini canlandırmıştı.