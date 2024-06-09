Ata Demirer sahilde bulduğu yüzüğü sahibine ulaştırdı

Yüzüğün sahibi, sosyal medya hesabından Ata Demirer'e ulaşmaya çalışarak, "Ata Bey, o Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü..." yazdı. Bunun üzerine sevilen komedyen yüzüğü sahibine yolladı.

Ata Demir'in yüzüğü göndermesinin ardından Kardelen adlı kullanıcı, "Bu mucize için teşekkür ediyoruz. 28 Eylül’de Tire’de düğünümüze bekleriz" yazarak ünlü komedyeni düğününe davet etti.

Ne olmuştu?

Bozcaada'daki Ayazma Plajı'nda bir alyans bulan Ata Demirere, alyansın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerini kullanmıştı.