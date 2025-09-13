Avustralyalı turist Muğla’da tarihi Likya Yolu’nda ölü bulundu
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarihi Likya Yolu’nda yürüyüş yapan 70 yaşındaki Avustralyalı turist Irene Claire Dunn ölü bulundu. Kayalık alanda hareketsiz halde bulunan Dunn’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Likya Yolu'nda geçtiğimiz hafta da Çinli turist Xu Wenkai kaybolduktan sonra ölü olarak bulunmuştu.
Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu’nda yabancı bir turist ölü bulundu.
Kayalık alanda hareketsiz bulundu
Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kayalık alanda hareketsiz halde bulunan kişinin 70 yaşındaki Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn olduğu tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dunn’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Geçen hafta Çinli turist hayatını kaybetmişti
Aynı bölgede geçtiğimiz hafta da benzer bir olay yaşanmıştı.
Çinli turist Xu Wenkai (30), Fethiye’de kaybolduktan sonra yapılan geniş çaplı arama çalışmalarında Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulunmuştu.
Arama kurtarma çalışmalarına 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği katılmış, Xu Wenkai’nin cenazesi de Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.