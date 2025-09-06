Google Haberler

Likya Yolu’nda kaybolan Çinli turist ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkan Çinli turist Xu Wenkai, günlerdir kayıp olarak aranıyordu. 25 Ağustos’tan bu yana haber alınamayan 30 yaşlarındaki turistin cansız bedenine, AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde günlerdir süren arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkan Çin uyruklu turist Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldı.

25 Ağustos’tan bu yana kayıptı

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşlarındaki Xu Wenkai’den 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren haber alınamıyordu.

Likya Yolu’nda kaybolan Çinli turist ölü bulundu - Resim : 1

Turistin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken çektiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.

AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama yaptı

Xu Wenkai’nin kaybolduğu ihbarı 4 Eylül 2025 saat 16.28’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 5 Eylül 2025’te saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan destek istendi.

Likya Yolu’nda kaybolan Çinli turist ölü bulundu - Resim : 2

AFAD ekipleri gün doğumuyla birlikte bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor

Turistin ölüm nedeni hakkında kesin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
