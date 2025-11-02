Show TV'nin iddialı projesi Bereketli Topraklar, bu akşam ilk bölümü ile yayın hayatına başlıyor. Güçlü senaryosu ve birbirinden ünlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında izleyiciler bilgi edinmek istiyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Bereketli Topraklar nerede çekiliyor" oluyor. İşte detaylar...

Bereketli Topraklar nerede çekiliyor?

Başrolünde Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Bereketli Topraklar Adana'da çekiliyor.

Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barış, yeniden alevlenen bir savaşa dönüşüyor. Geçmişin günahlarının gölgesinde şekillenen hayatları ekrana taşıyacak olan Bereketli Topraklar; hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor.