Bozulmasına boşuna izin veriyormuşuz! Sarımsakları bozulmadan aylarca saklamanın 6 yolu

Sarımsak; kendine has keskin tadı ve kokusuyla yemeklere, salatalara ve soslara lezzet katan en önemli besin malzemelerinden biridir. Bu özel besinin beden sağlığı üzerinde de oldukça olumlu etkileri bulunuyor. Hafızayı güçlendiriyor, enfeksiyonu ve mikropları gideriyor, kas ağrılarını hafifletiyor. Bağışıklık sistemini de düzenleyen sarımsak, mutfaklarda eksik edilmemesi gereken temel besinlerden biri. Ancak sarımsaklar çabuk tüketilmediği için günlerce hatta haftalarca bekliyor. Sarımsakların tazeliğini korumaksa sanıldığından çok daha kolay.

Tek Tek Ayırarak Saklayabilirsiniz

Öbek hâlinde aldığınız sarımsağı öncelikle dış kabuğundan ayırarak dişlere ayırmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, sarımsak dişlerinin taze kalması için zarından ayırmamanız gerektiği. Daha sonra dişleri ışık ve hava temasını kesmek için uygun bir saklama kabında bekletebilirsiniz.

Dondurma Yöntemiyle Muhafaza Edebilirsiniz

Sarımsakları önce dış sonra iç kabuklarından ayırarak buzdolabı poşetine ya da dondurucuya uygun herhangi bir saklama kabına koyarak dondurucuda bekletebilirsiniz. Üstelik bu yöntemle her seferinde sarımsak soymakla uğraşmanıza gerek kalmaz.

Turşu Kurarak Tazeliğini Koruyabilirsiniz

Eğer elinizde çok fazla sarımsak varsa ve onları değerlendirmek istiyorsanız sarımsak turşusu yapabilirsiniz. Bunun için sirke ve tuz kullanarak bildiğiniz turşu tariflerinden birini uygulayabilirsiniz. Bu yöntemle yemeklerinizin yanında antibiyotik kaynağı bir alternatif besin de elde edebilirsiniz.

Rendeleyerek Bekletebilirsiniz

İstenilen miktarda sarımsağı rendeleyip az miktarda tuz ile harmanlayabilir, ardından sarımsakları herhangi bir saklamak kabına alabilirsiniz. Ancak sarımsakların bozulmasını önlemek için üzeri kapanıncaya kadar zeytinyağı eklemelisiniz. Hava ile teması kesilen rendelenmiş sarımsaklar uzun süre daha tazeliğini koruyacaktır.

Kavanoza Alarak Taze Tutabilirsiniz

Dişlere ayrılmış ve zarlarından soyulmuş sarımsakları içi temiz ve kuru bir cam kavanoza doldurarak muhafaza edebilirsiniz. Ancak tıpkı rendeleme yöntemindeki gibi sarımsakların hava ile temasını kesmek için zeytinyağı kullanılmalı ve kavanozun kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

Örgü Yöntemiyle Sarımsakları Her An Taze Tüketebilirsiniz

Sarımsakları öbek hâlinde muhafaza etmek istiyorsanız filizlenmesini önlemeniz gerekir. Bunun için öbek sarımsakları saplarıyla satın almalısınız. Sarımsakların uzun saplarını örerek ışık görmeyen kuru bir yerde saklayabilirsiniz.