Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Haluk'a ben de vasiyet ettim...

Sanatçı Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'a bir mektup yazdı. 71 yaşındaki Diva, mektupta kendi mezarı için de bir dizi vasiyette bulundu.

Annesinin mezar taşıyla ilgilenen Haluk Şentürk’e ilettiği vasiyetini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

* Bbeni de sen gömeceksin, aman ha mezarım çok şık olsun, çok çok temiz olsun ve her gün çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin, çiçeklerim hep taze konsun, üzerime konan çiçekler ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla' diye ona da vasiyet ettim...

Süleyman Soylu ayrıntısı

Bülent Ersoy, mektubunda annesinin mezar yerini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bulduğunu da ifade etti. Ersoy’un mektubunun ilgili bölümü şöyle:

* Laf aramızda aslında sen onları pek sevmezdin. Çünkü sen koyu bir zihniyetle ödün vermeksizin Sayın İsmet İnönü Paşa ve Sayın Bülent Ecevit yani nam-ı değer Karaoğlan taraftarı idin yâ hâni... Ama yüce Allah'ın hikmetinden sual olunmaz misali Zincirlikuyu Mezarlığı'nın o en nadide bölümünde tam Zincirlikuyu Camii'nin karşısındaki o mezar yerini sana 10 dakika içerisinde kim buldu dersin? Eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi... Şimdi ne olur bana kızma ama ben o insana ömrümün son nefesime kadar nasıl duacı olmayayım anneciğim yaaa...