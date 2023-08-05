Deprem bölgesine özel Genç Alan Merkezi kuruluyor

Gaziantep Nurdağı'nda yaşanan deprem felaketi, birçokları gibi gençlerinde hayatlarını etkiledi. Zorlu süreçte, UNICEF ve Netflix, gençlerin yeniden hayata bağlanması ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İki kuruluş, tam donanımlı bir gençlik merkezi olan "Genç Alan"ı kurarak, gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine umut ışığı olmayı hedefliyor.

Genç Alan’da, depremden etkilenen gençlerin sosyal hayata yeniden katılmaları ve yeni beceriler kazanmaları için altı ay boyunca devam edecek özel bir eğitim programı sunulacak. UNICEF'in uzman eğitmenleri tarafından verilecek bu program, gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal becerilerini artırmalarına olanak tanıyacak.

Ayrıca merkezde, gençlerin spor ve sanat aktivitelerine katılabilecekleri ve sosyal etkileşim fırsatlarına sahip olabilecekleri gençlik dostu faaliyetler düzenlenecek. Bu sayede, depremin yarattığı travmayı atlatmaları ve birlikte güzel anılar biriktirmeleri amaçlanıyor.

Netflix ise merkezin finansmanını üstlenmenin yanı sıra gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak, gençlerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenleyecek ve mentorluk sunacak. Gençlerin kreatif sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesine de aracılık etmeyi hedefleyen Netflix Türkiye ekibi, ilgili aktivitelere doğrudan destek olacak.

Türkiye’de depremlerin çok ağır hasar yarattığı illerde Haziran 2023 itibariyle yaklaşık 2,4 milyon insan devletin veya vatandaşların desteğiyle kurulan geçici konaklama merkezlerinde yaşıyor. Okul binalarında meydana gelen hasarlar nedeniyle 350 binden fazla mülteci ve göçmen çocuk dahil yaklaşık 4 milyon çocuk ve yaklaşık 218 bin öğretmen halihazırda düzenli eğitime erişemiyor.

Kreatif beceri kazanmalarına yardımcı olacaklar

UNICEF’in Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ortaklıkla ilgili olarak: “6 Şubat depremleri Türkiye'de ve birçok gencin hayatında eşi görülmemiş ölçekte bir trajedi yarattı. İlk günden beri gece gündüz çalışarak depremden etkilenen çocuk ve gençlere insani yardım sağlamak için çabalıyoruz. Netflix ile iş birliğimiz sayesinde depremden etkilenen Nurdağı bölgesindeki gençleri destekleyebilecek, gelişimleri açısından kritik önem taşıyan kreatif beceriler kazanmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu, kamu ve özel sektör iş birliğinin, gençlerin hayatlarına ne kadar değer katabileceğinin harika bir örneği. UNICEF ve Netflix ekiplerinin birlikte çalışarak hazırladığı bu program, depremden etkilenen birçok genç için iyileştirici olacak ve gelecek için umut verecek” dedi.