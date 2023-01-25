Durduk yere sağlığınızdan olmayın! Bozuk veya kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Zeytinyağının hem faydalarından hem lezzetinden yararlanabilmek için doğal, taze ve kaliteli olanını tercih etmek gerekiyor. Ancak zeytinyağının kalitesiz hatta bozuk olduğunu anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki bazı yöntemleri kullanarak zeytinyağını kolayca değerlendirebilirsiniz. Peki, bozuk veya kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Zeytinyağı, zeytinlerin çeşidine ve üretim aşamalarına bağlı olarak farklı türlere ayrılsa da fayda bakımından aynı etkiyi gösterir. Ancak kalitesiz şekilde üretilen ya da bozuk olan zeytinyağları, direkt insan sağlığını tehdit eden bir unsura dönüşmese de yiyeceklerin kokusunu ve tadını bozar. En önemlisi tüketene yarar sağlamaz. Alacağınız zeytinyağının kaliteli olup olmadığını anlamak istiyorsanız kimyasal analizleri tamamlanmış ve tüketilmeye uygun olduğuna dair sertifika almış ürünleri seçmelisiniz. Ancak yağın kalitesini anlamak için yağı kendiniz de test edebilirsiniz. İşte, o yöntemler...
Zeytinyağının Bozuk Olduğunu Anlamanın Yolları
Tadım Yöntemi
Zeytinyağının bozuk olup olmadığını anlamanın en iyi yolu tadım testi yapmak. Bu testi çay kaşığı kadar zeytinyağını tadarak uygulayabilirsiniz. Eğer burukluktan çok acı ya da ekşi bir tat alıyorsanız zeytinyağı büyük ihtimalle bozulmuş demektir.
Koku Yöntemi
Zeytinyağını kokladığınızda meyvemsi bir koku yerine boya ya da yapıştırıcıya benzer bir koku alıyorsanız yağın bozulmuş olma ihtimali bir hayli yüksek.
Zeytinyağının Kalitesiz Olduğunu Anlamanın Yolları
Su Yöntemi
Bir bardak ılık suya az bir miktarda zeytinyağı ekleyin. Eğer zeytinyağı su yüzeyinde baloncuk çıkararak kalıyorsa yağın kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz. Aksi hâlde zeytinyağı kısa bir süre içinde suya karışacaktır.
Donma Yöntemi
Doğal ve kaliteli zeytinyağı donma eğilimindedir. 0-6 derecedeki buzdolabınıza zeytinyağını koyduğunuzda yağ donuyor ya da kristalleşiyorsa bu durum yağın hakiki olduğunu gösterir. Yarı donmuş, yarı donmamış bir hâle bürünüyorsa yağın kalitesiz olduğunu söylemek mümkün.
Tadım Yöntemi
Zeytin, yapısı gereği buruk bir tada sahiptir. Doğal ve kaliteli zeytinyağı tüketildiğinde ağızda buruk, genizde acı bir his bırakır. Eğer zeytinyağını tattığınızda bu hisleri alamıyorsanız yağın büyük olasılıkla kalitesiz olduğunu söyleyebiliriz.
Koku Yöntemi
Zeytin, meyvemsi bir kokuya sahip olduğundan zeytinyağı da aynı kokuyu vermektedir. Zeytinyağını kokladığınızda baskın bir zeytin kokusu almıyorsanız yağın kalitesiz olduğunu anlayabilirsiniz.