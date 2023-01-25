Durduk yere sağlığınızdan olmayın! Bozuk veya kalitesiz zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Zeytinyağı, zeytinlerin çeşidine ve üretim aşamalarına bağlı olarak farklı türlere ayrılsa da fayda bakımından aynı etkiyi gösterir. Ancak kalitesiz şekilde üretilen ya da bozuk olan zeytinyağları, direkt insan sağlığını tehdit eden bir unsura dönüşmese de yiyeceklerin kokusunu ve tadını bozar. En önemlisi tüketene yarar sağlamaz. Alacağınız zeytinyağının kaliteli olup olmadığını anlamak istiyorsanız kimyasal analizleri tamamlanmış ve tüketilmeye uygun olduğuna dair sertifika almış ürünleri seçmelisiniz. Ancak yağın kalitesini anlamak için yağı kendiniz de test edebilirsiniz. İşte, o yöntemler...

Zeytinyağının Bozuk Olduğunu Anlamanın Yolları

Tadım Yöntemi

Zeytinyağının bozuk olup olmadığını anlamanın en iyi yolu tadım testi yapmak. Bu testi çay kaşığı kadar zeytinyağını tadarak uygulayabilirsiniz. Eğer burukluktan çok acı ya da ekşi bir tat alıyorsanız zeytinyağı büyük ihtimalle bozulmuş demektir.

Koku Yöntemi

Zeytinyağını kokladığınızda meyvemsi bir koku yerine boya ya da yapıştırıcıya benzer bir koku alıyorsanız yağın bozulmuş olma ihtimali bir hayli yüksek.

Zeytinyağının Kalitesiz Olduğunu Anlamanın Yolları

Su Yöntemi

Bir bardak ılık suya az bir miktarda zeytinyağı ekleyin. Eğer zeytinyağı su yüzeyinde baloncuk çıkararak kalıyorsa yağın kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz. Aksi hâlde zeytinyağı kısa bir süre içinde suya karışacaktır.

Donma Yöntemi

Doğal ve kaliteli zeytinyağı donma eğilimindedir. 0-6 derecedeki buzdolabınıza zeytinyağını koyduğunuzda yağ donuyor ya da kristalleşiyorsa bu durum yağın hakiki olduğunu gösterir. Yarı donmuş, yarı donmamış bir hâle bürünüyorsa yağın kalitesiz olduğunu söylemek mümkün.

Tadım Yöntemi

Zeytin, yapısı gereği buruk bir tada sahiptir. Doğal ve kaliteli zeytinyağı tüketildiğinde ağızda buruk, genizde acı bir his bırakır. Eğer zeytinyağını tattığınızda bu hisleri alamıyorsanız yağın büyük olasılıkla kalitesiz olduğunu söyleyebiliriz.

Koku Yöntemi

Zeytin, meyvemsi bir kokuya sahip olduğundan zeytinyağı da aynı kokuyu vermektedir. Zeytinyağını kokladığınızda baskın bir zeytin kokusu almıyorsanız yağın kalitesiz olduğunu anlayabilirsiniz.