Edirneli ciğerciler "tavan fiyat"ın altında satış yapıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB), bir süre önce aldıkları kararla, 75 liradan satılan bir porsiyon tava ciğer için 120 liralık tavan fiyat belirledi.

Kararın ardından maliyet hesaplamalarını yapan birçok işletme, tava ciğerin porsiyonunu ortalama 90 liradan satma kararı aldı.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, esnafın büyük bölümünün tavan fiyatın altında satış yaptığını söyledi.

Edirne esnafının vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için uğraştığını belirten Cingöz, şunları kaydetti:

"120 lira tavan fiyat olarak görülmeli. İşletmeler verdikleri hizmet ve kendi maliyetlerini göz önünde bulundurarak tavan fiyata göre bir fiyat belirleyebilir. Birliğimize bağlı esnafın çoğunluğu bir porsiyon ciğeri 90-95 liradan satıyor. Vatandaşı da düşünerek fiyat politikası belirlenmeli. 90-95 liralık bir fiyat uygundur. Maliyetleri göz önüne alarak en uygun fiyattan tava ciğer sunmak için esnafımız çaba sarf ediyor."

"Kendi ekmeğimizi çıkarmak için de çaba sarf ediyoruz"

Ciğerci Kemal İmrak ise kaliteli ürünü uygun fiyattan vermek istediklerini ifade etti. Maliyetlere göre fiyat belirlediklerini dile getiren İmrak, "120 lira resmi fiyatımız. O fiyattan satmak herkesin doğal hakkı. Ben 90 liradan satış yapıyorum. Kimileri yüzde 20 kazanır kimileri yüzde 10 kazanır. Ben mümkün olduğunca bu fiyattan gitmeye çalışacağım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Biz, gelen müşteriye hizmet etmeye çalışıyoruz, bunu yaparken kendi ekmeğimizi çıkarmak için de çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Ciğerci Erdal Akgün de girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak tava ciğer tavan fiyatının arttığını anımsattı.

Tavan fiyatın altında satış yapmaya devam ettiklerini anlatan Akgün, "Edirne esnafı kaliteli esnaftır. İşinde asla hile yoktur. Biz hem Türk insanına hem de dışarıdan gelen turistlere hizmet veriyoruz. En iyi hizmeti vererek Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.