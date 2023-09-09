Eker Sailing Team “İyiliğe Yelken Açtı” ve kupayı aldı

Kadınların yelken sporuna olan ilgisini geliştirmeyi, yeni sporcular yetiştirmeyi ve yelkene olan ilgiyi artırmayı amaçlayan 8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası yarışları düzenlendi.

Deniz Kızı Uluslararası Yelken Kupası’na Eker Süt Ürünleri'ni temsil ederek katılım sağlayan Eker Sailing Team, hem IRC 3 Divizyonu hem de IRC 3-4 Overall'unda birinciliğin sahibi oldu.

Kadınların yelken sporuna olan ilgisini geliştirmeyi, yeni sporcular yetiştirmeyi ve yelkene olan ilgiyi artırmayı amaçlayan 8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası; Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü iş birliğinde 2-3 Eylül'de Caddebostan Parkuru'nda düzenlendi. Kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımları ile birlikte uluslararası kadın yelken takımlarının da katılabildiği organizasyon "İyiliğe Yelken Açıyoruz" sloganıyla yapıldı.