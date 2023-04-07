Evde de yapabilirsiniz! Asla "hayır" diyemeyeceğiniz çıtır Adana böreği tarifi

Adana, doğal ve tarihî güzelliklerinin yanı sıra eşsiz lezzetleriyle de herkesin merak ettiği bir kent. Bu kenti gastronomi turizminin vazgeçilmezlerinden yapan lezzetlerden biri ise Adana böreği. Üstelik Adana böreğini hamur açmanıza gerek kalmadan, kolayca ulaşabileceğiniz malzemelerle evde de hazırlayabilirsiniz. İşte bu enfes böreğin tarifi ve püf noktaları!

Çıtır Çıtır Adana Böreği Tarifi

Malzemeler

- 16 tane baklavalık yufka

- 2 tane yufka

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı (200 ml) süt

- 200 gram tereyağı

- 500 gram kaşar peyniri

- 200 gram çeçil peyniri ya da dil peyniri

Hazırlanışı

- İlk olarak taban için kullanacağınız baklavalık yufkaları tezgâha koyun.

- Sonra pişireceğiniz tepsiyi yufkanın üzerine koyun ve kalan fazlalıkları kesin. Bu işlemi 16 adet yufkaya da uygulayın.

- Tereyağını küçük bir tavada eritin.

- Tepsinin tabanına ve kenarlarına erittiğiniz tereyağından sürün.

- 8 tane baklavalık yufkaların her birinin arasına tereyağı sürerek tepsiye yerleştirin ve yufkaları kare dilimler hâlinde kesin.

- Sosu için uygun bir kâseye sütü ve yumurtayı koyarak iyice çırpın.

- 1 adet böreklik yufkayı parçalara ayırın. Bu parçaları sosa batırarak tepsiye yerleştirin.

- Kaşar peynirini rendeleyin ve yufkaların üzerini kaplayacak şekilde yayın.

- Üzerine çeçil peyniri veya dil peynirini de yerleştirin.

- 1 adet böreklik yufkayı yine parçalara ayırarak sosa bulayın ve tepsiye yerleştirin.

- Yine 8 adet baklavalık yufkanın aralarına tereyağı sürerek üste yerleştirin. Son katın üzerine de tereyağı sürün.

- Ocağınızı kısık ateşte açın ve tepsiyi ocağa yerleştirin.

- Pişme sırasında tepsiyi ara sıra çevirin. Böylece böreğin her tarafı eşit düzeyde kızarır.

- Alt kısmı piştikten sonra aynı büyüklükte başka bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın.

- Böreğin kolayca çevrilmesi için kenarlarını bir bıçak yardımıyla ayırın.

- Boş tepsiyi böreğin üzerine yerleştirin ve dikkatli bir şekilde ters çevirin.

- Tepsiyi ocağa alarak diğer tarafını da pişirin.

- İki tarafı da güzelce kızaran böreğiniz hazır!

Adana Böreği Hazırlamanın Püf Noktaları

- Adana böreği için eriyen başka peynir çeşitlerini de kullanabilirsiniz.

- Kullanacağınız peynirlerin kaliteli olması, börek piştikten sonra uzaması için önemli rol oynar.

- Dilerseniz bu böreği kıymalı olarak da yapabilirsiniz.

- Tereyağını eritirken yanmamasına özen göstermelisiniz.

- Parçalara ayırıp sosa buladığınız yufka için su böreği yufkası da kullanabilirsiniz.