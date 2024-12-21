Gözaltına alınan Gazeteci Özlem Gürses kimdir? İşte Özlem Gürses'in hayat hikayesi...

YouTube kanalı "TV OZ"de yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucu gözaltına alınan Özlem Gürses'in kim olduğu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte Özlem Gürses'in Ankara'dan başlayıp İstanbul'a uzanan hayat hikayesi...

Gazeteci Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Özlem Gürses'in babası Prof. Dr. Ömer Lütfi Gürses, aslen Kırşehirlidir. Gürcü kökenlere sahip annesi Serpil Gürses Enerji Bakanlığı’nda bürokratlık yapmıştır.

Medya kariyeri nasıl başladı?

Gürses, ilköğretim ve lise eğitimini Türkiye ikincisi olarak kazandığı TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaptığı sırada trafik kazası geçirdi. Bu kazanın ardından İstanbul'a taşındı ve medya kariyeri başlamış oldu.

Gürses, haberciliğe ilk olarak ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladı. Ardından, Star TV’de "Gece Hattı" ve "Kırmızı Koltuk"la kariyer yolculuğuna devam etti.

NTV için "Mimarlık ve Yaşam", CNNTURK için "Yeşil Ekran" belgesellerini hazırladı.

Ufuk Güldemir’in kurduğu Habertürk TV’de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarının editörü ve sunuculuğunu üstlendi.

Editörlük ve program yapımcılığı yaptı

Kanal 1 Ana Haber’in hem haber müdür yardımcısı hem de sunucusuydu. Aynı kanalda "Özlem Gürses’le Bakış" ve "Şahane Çocuklar" programlarının yapımcısı ve editörüydü.

Skyturk’te "Özlem Gürses’le Çizgi Dışı" programını sundu.

TV8’de ve Habertürk’te Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu "3YÜZ"ün format yaratıcısı ve editörülüğünü üstlendi.

FOXTV’de gündüz kuşağı programlarından "Affetsen"in sunuculuğunu yaptı.

İlk kitabını 2017'de çıkardı

ArtıBirTV'de Uğur Dündar ile birlikle Ana Haber’i hazırladı ve sundu. Gürses, aynı zamanda pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda moderatör ve sunucu olarak görev aldı.

Mayıs 2017 tarihinde ise ilk kitabı olan “Bazen Olmaz…”ı çıkardı.

SÖZCÜ Gazetesi’nde köşeyazıları ve röportajları yayımlandı. Özlem Gürses halen Sözcü TV'de programcılık yapıyor.