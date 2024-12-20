Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Özlem Gürses kimdir?

Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 tarihinde Ankara’da doğdu. Annesi Enerji Bakanlığı’nda bürokratlık yapmış olan ünlü habercinin babası ise Prof. Dr. Ömer Lütfi Gürses’dir.

Özlem Gürses’in eğitim hayatı özetle şöyle: Türkiye ikincisi olarak kazandığı TED Ankara Koleji’ni bitiren Gürses, lisans eğitimi için ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul’a ve medya dünyasına taşıdı.

Özlem Gürses meslek hayatına ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladı. Habercilik kariyerine Star TV’de Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk ile devam etti. Bu süre içinde pek çok siyasetçi, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanıyla özel röportajlar yaptı. Muhabirlik yıllarında ise sayısız özel habere imza attı.

Habertürk TV’de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarını hazırladı ve sundu. Habertürk’ün ardından Kanal 1’e transfer olan Özlem Gürses kanalın hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. Reytinglerde 90-100 aralığında seyreden Habertürk ana haber bülteni, Gürses’in sunduğu dönemde en çok izlenen ilk 20 TV programı arasına girdi.

Yine Habertürk TV’de Özlem Gürses’le Bakış ve Şahane Çocuklar programlarının yapımcılığını ve editörlüğünü yaptı. Skytürk’te Özlem Gürses’le Çizgi Dışı programında pek çok ünlü ismi konuk olarak ağırladı. TV8’de ve Habertürk TV’de Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu 3YÜZ’ün özgün format yaratıcısı ve editörüydü. TV8’de ayrıca gazeteci Mustafa Karaalioğlu ile beraber Her Pazar Açıkça tartışma programını hazırladı ve sundu.

NTV’de yayımlanan Mimarlık ve Yaşam programını da hazırlayıp sunan Özlem Gürses 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Santralistanbul’un Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi’ni yönetti. 2013-2020 yılları arasında Artı Bir TV’de ana haber sunuculuğu ve haber müdürlüğü yapan Gürses, 2020-2022 yılları arasında çalıştığı Halk TV’de hafta sonu ana haber bülteni ve hafta içi program sunuculuğu yaptı.

DİALOG Anlatım ve İletişim Okulu’nda “Haber Yazımı ve Spikerlik” ile “TV Program Yapımcılığı” derslerini, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Röportaj Teknikleri” derslerini veren Özlem Gürses, son dönemde kurum ve profesyonel yöneticilere medya ilişkileri konusunda koçluk yapıyor. Ayrıca “Medya İlişkileri Eğitimi” ve “Etkili İletişim Teknikleri” konularında ders vermeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen iş insanları ile yaptığı röportajları içeren Bazen Olmaz: Başarısızlık Hikâyeleri isimli bir de kitabı bulunuyor.

Özlem Gürses evli ve Uzay adında bir oğlu var.