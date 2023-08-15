Hatay 50 dereceyi gördü, sıcaklık rekoru kırıldı
Aşırı sıcaklar tüm yurtta hissedilirken, Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru dün 50 dereceyle kırıldı.
Haber Merkezi
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Türkiye'nin özellikle güney kentlerinde Basra sıcaklarının etkisiyle bunaltıcı hava sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün Hatay'ın Hassa ilçesinde sıcaklığı 50 derece olarak ölçtü.
Bu, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak kayda geçti.
Bir önceki rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayda geçmişti.