Hayat dondu! Dünyanın en soğuk noktasında eksi 56 dereceyi gördüler...

Sibirya'yı vuran olağanüstü soğuk hava dalgası, bölgeyi adeta felç etti. Rusya'nın geniş kuzey topraklarında yaşam büyük ölçüde yavaşladı. Soğuklarla bilinen Yakutya, bu kez alışılmışın ötesinde bir dondurucu hava ile karşı karşıya.

Eksi 56 derece şu anda dünyada kaydedilen en düşük sıcaklık olarak raporlandı. Yetkililer, kısa süreli dışarı çıkmanın bile hayati tehlike oluşturduğunu duyurarak halka evde kalma çağrısı yaptı.

Okullar kapatıldı, dışarı çıkmak yasaklandı

Sıcaklıkların kritik seviyeye düşmesiyle okullar ve kreşler kapatıldı. Halktan yalnızca zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Uzmanlara göre bu sıcaklıklarda donma ve hipotermi yalnızca birkaç dakikada gelişebiliyor.

Hükümet, vatandaşlara; evden çıkmayın, kat kat giyinin, gereksiz yolculuklardan kaçının uyarısı yaptı.

Kuzey köyleri kar altında mahsur

Durum özellikle Arktik kıyısındaki Tixie köyü ve çevresinde daha kritik. Günlerdir süren tipi, görüşün sıfıra yaklaşması, yolların karla kaplı olması sebebiyle aileler evlerinden çıkamıyor. Kapılar kar yüzünden açılamayacak kadar gömülmüş durumda, yiyecek ve ilaca erişim zorlaşıyor.

Acil ekipler, şiddetli rüzgâr ve kalın kar tabakası nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanıyor. Ağır iş makineleri 24 saat çalışma yürütse de fırtına hâlâ baskın durumda.

Eksi 60 dereceye kadar düşebilir

Yakutya, dünyanın sürekli yaşanan en soğuk yeri olarak bilinen Oymyakom yerleşimine ev sahipliği yapıyor. Kışın eksi 40 derece ve altı sıcaklıklar burada olağan. Ancak meteorologlara göre bu dalga, bölge halkının bile zorlandığı yeni bir seviyede ekstrem soğuk.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların eksi 60 dereceye kadar düşme ihtimali var. Yetkililer acil durum birimlerini alarma geçirirken halktan yakıt ve gıda stoklamaları, uzun izolasyona hazırlıklı olmaları isteniyor.