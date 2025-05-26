İnan Kıraç nerede? Eşi Emine Alangoya'dan çarpıcı iddia: 'Ekipler kollarını bağlayıp ambulansla evden götürdüler'

İş insanı İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve hastaneden ayrılışıyla ilgili tartışmalar sürerken, eşi Emine Alangoya Odatv’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alangoya, Kıraç’ın Perşembe gecesi sabaha karşı 03.00’te evinden güvenlik güçleri ve ambulans eşliğinde, kolları bağlanarak götürüldüğünü ve şu anda nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

"Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz"

Alangoya, “İnan Bey evinde uyurken bir ekip zorla içeri girdi. Direnmesine rağmen ambulansa yatırıldı. Yardımcıları uzaklaştırıldı. O an orada değildim çünkü evden uzaklaştırma kararı vardı. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz, sadece vasilerin kontrolünde bir hastanede olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

“İnan Bey’e algı operasyonu yapılıyor”

87 yaşındaki İnan Kıraç’ın akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle hakkında vasi atandığını hatırlatan Alangoya, bu kararın haksız ve hatalı olduğunu savundu.

Alangoya “İnan Bey kendisini ziyaret edenlerle sohbet ediyor, espri yapıyor, günlük hayatını sürdürüyor. Bu kararla onu etkisiz hale getirmek istiyorlar. Vasi olarak atanan avukatlar genç ve deneyimsiz. Kızı İpek Kıraç’ın hukuki gündemine hizmet ettikleri düşüncesindeyiz” diye konuştu.

“Vakıf kararı sonrası baskı arttı”

İnan Kıraç’ın tüm mal varlığını İnan Kıraç Vakfı üzerinden Galatasaray Eğitim Vakfı’na bağışlama kararı aldığını belirten Alangoya, “Olaylar bu karardan sonra çıktı. Bu karar sonrası şiddetli bir hukuk ve algı operasyonuyla karşı karşıya kaldık” dedi.

Alangoya, Galatasaray camiası, iş dünyası ve devlet büyüklerine süreci dikkatle izlemeleri çağrısında bulundu.

“52 yıl Koç ailesine hizmet ettim”

İnan Kıraç’la yaptığı evliliğin yasal ve özel hayata tabi olduğunu söyleyen Alangoya, kendisi hakkında çıkan haberleri de eleştirirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben 77 yaşındayım, Koç Holding’e 52 yıl hizmet ettim. Koç ailesinin tüm üyeleriyle yıllarca birlikte çalıştım. Bana yapılan haksız ithamları bugüne kadar sineye çektim ama bu artık içinden çıkılmaz bir hal aldı.”

“Bu süreç kamuoyunun gözü önünde ilerleyecek”

Alangoya, vasi atama kararının da halen yargı sürecinde olduğunu vurgulayarak “Adli Tıp muayenesi hangi koşullarda yapıldı, kimler vardı? Bu sorulara yanıt aranmalı. Devletin kayıtlarında her şey mevcut. Bu süreç kamuoyunun gözü önünde ilerlemeli" dedi.

Son olaylarda 3 kişi gözaltına alınmıştı

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç’ın “kaçırıldığı”na yönelik iddialar kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından vasilerinin bilgisi dışında hastaneden çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nden konuya yönelik yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak “Sayın İnan Kıraç, vasileri hastanede hazır bulunmasına rağmen, taburculuk işlemleri tamamlanmadan, yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden ayrılmıştır. Kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsızdır” denilmişti.

CNN Türk'ün haberine göre İnan Kıraç, yaşanan olayın ardından Vaniköy’deki evinde bulundu.