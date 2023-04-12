İstanbul barajlarındaki son durum ne? Güncel İSKİ baraj doluluk oranları
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Yaşanan son yağışlardan sonra İstanbullular barajların son durumu açıklandı.
Haber Merkezi
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İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları açıkladı.
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, doluluk oranı yüzde 42,75 olarak açıklandı.
12 Nisan Çarşamba günkü barajlardaki doluluk oranını şöyle:
Alibey barajı : %1,6
Büyükçekmece barajı: %12,5
Darlık barajı: %16,3
Elmalı barajı: %1,1
Istrancalar barajı: %0,6
Pabuçdere barajı: %1,6
Sazlıdere barajı: %7,8
Terkos barajı: %15,4
Ömerli Barajı: %42,5