İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nden İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 200 bisiklet

15 Şubat 2018

İstanbul Şehir Üniversitesi ile İstanbul Sağlık Müdürlüğü arasında Fiziksel Aktivite İmkanlarının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında imzalanan protokol kapsamında İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katılımının teşvik edilmesi amacıyla 200 bisiklet üniversitenin kullanımına verildi. Altyapısı tamamen bisiklet kullanımına uygun olarak inşa edilen Dragos Kampüsü’nde karbon salınımını minimuma indirmeyi hedefleyen ve bu kapsamda en önemli ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik eden İstanbul Şehir Üniversitesi, 200 bisikleti öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sundu.

“Bisiklet altyapımızla örnek olmayı hedefliyoruz”

Dragos Kampüsü’nün bisiklet altyapısı düşünülerek inşa edildiğine dikkat çeken İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan; “İstanbul’un en uzun bisiklet yolunun ortasında yer alan Dragos Kampüsü’müzde, hem karbon salınımının azaltması hem sağlık açısından sağladığı faydalar hem de en eşitlikçi bir ulaşım aracı olması nedeniyle bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz ve akademik kadromuz, kampüs içerisinde istediği yere bisikletle rahatlıkla gidip gelebiliyor. Bu anlamda diğer üniversite ve kurumlara da örnek olmayı hedefliyoruz. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’müz ile yaptığımız protokol ile bu konuda önemli bir adım daha atmış olduk. Önümüzdeki dönemde kampüs içi bisiklet yolunu kampüs dışındaki yollara entegre edeceğiz” dedi.