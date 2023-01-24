Kahve Türkiye'de zamlandı dünyada ise ucuzladı

Yılbaşından bu yana dünyada fiyatı yüzde 30'dan fazla düşen kahve Türkiye'de yüzde 30 zamlandı. Peki dünyada kahve fiyatı düşerken bizde neden zam geldi? İşletmeciler kira, lojistik ve işçi maliyetlerine dikkat çekiyor.

Uluslararası piyasada kahve fiyatları 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan doğa olayları nedeniyle yükseldi. Geçen yıl Şubat ayında zirve 260 dolar ile görüldü. O günden bugüne kahve fiyatları yüzde 36 düştü, 154 dolara indi.

Ancak bu küresel düşüş, Türkiye'de fiyatlara yansımadığı gibi yeni yılla birlikte kahveye zam geldi. Yaklaşık yüzde 30-35 civarında zam geldiğini söyleyen kahve danışmanı Cenk Girginol; kira, lojistik ve işçi maliyetlerine dikkat çekti.

Artan kira ve işçi maliyeti...

Kahve işletmecileri fiyatı artırmaya mecbur olduklarını belirtiyor. İşletmeciler kira, finansman, lojistik ve işçi maliyetlerindeki artışa dikkat çekiyor.

Kahve firması sahibi Sertaç Yalçın ise yüzde 30 zammıun kaçınılmaz olduğunu belirterek, ''Belki daha yüksek bir oran bile yansıyabilecek durumdaydı. Yüzde 30'un üzerine bile çıkması gereken piyasa koşulları var'' dedi.