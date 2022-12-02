Konya'da 3 milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Konya'da durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 3 milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramalarda, 3 milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.