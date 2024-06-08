Kuşadası'ndaki yaban domuzları koylara indi
Kuşadası ve Didem'e gelenler, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar ve Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere sahillerde yoğunluk oluşturdu. Koylara kadar inen onlarca yaban domuzu vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
AA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ve Didim'de sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi. Denizde serinlemek isteyenlerin oluşturduğu trafik, Söke-Aydın kara yolu Sazlı mevkisinde yoğunluğuna neden oldu.
Sıcak havadan bunalıp denize ulaşmak isteyen canlılar sadece insanlarla sınırlı kalmayınca, koylara inen yaban domuzları tatilcilerden büyük ilgi gördü.