Manchester City FC'nin renkleri saat kadranına taşındı

E-ticaret destekli doğrudan satış şirketlerinden biri olan Qnet, 2014 yılından beri Manchester City Futbol Kulübü’nün resmi doğrudan satış sponsoru. Firma Manchester City Futbol Kulübü ile olan yedi yılı aşkın birlikteliğini İsviçre yapımı Cimier saat koleksiyonu ile taçlandırıyor.

Cimier Qnetcity saat ailesine yeni eklenen Automatic Watch-Steel model, paslanmaz çelik ile sportif görünümlü. Sekiz köşeli 44 mm çapındaki siyah kasasıyla uyum içerisinde olan kayışının üzerinde Manchester City’nin mavi renklerini çağrıştıran dikişleri bulunuyor. Siyah kadranında, saati ifade eden indekslerin altında aynı mavi renkte halka, altı konumunda bulunan spor takımının arması ile uyum içerisinde yer alıyor. Saat üç bölümünde ise tarih göstergesi bulunuyor. İsviçre otomatik Sellita mekanizması çalışıyor ve 10 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Modelin kadranı ve arkası çizilmez safir kristal camla korunuyor.

United Futbol Kulübü’nün resmi lisanslı ürünü statüsüyle QNETCity Automatic Watch– Steel, 1.894 parça ile limitli sayıda sunuluyor. Şeffaf kasa arkası modelin mekanizmasını gözler önüne sererken, kenarlarında özel model olduğunu belirten Manchester City FC ibaresi ve limit sayısı yer alıyor. Sportif şık tarzı benimseyen modelin pembe altın ve siyah renkleri de bulunuyor.