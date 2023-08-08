Manchester City’nin patronunun 160 metrelik dev yatı Bodrum'da
İngiliz Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin patronu Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın 160 metrelik yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi.
Haber Merkezi
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Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, devasa boyutuyla dikkat çekiyor.
İlçe açıklarına demir atan yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.