Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı

MGM’nin yayınladığı uyarıda 13 - 20 Ağustos tarihlerinde birçok kentte yüksek sıcaklık beklendiği ifade edildi.

‘Güneş çarpması’ uyarısında bulunan MGM, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11-16 arasında tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde bazı illerdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının (°C) şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor:

Ankara: 33-38

İstanbul: 28-29

İzmir: 32-34

Kayseri: 37-40

Adana: 38-45

Hatay: 36-42

Mersin: 36-43

Kahramanmaraş: 38-45

Osmaniye: 38-45

Konya: 38-40

Eskişehir: 37-41

Kırıkkale: 39-41

Bolu: 34-38

Karabük: 37-40

Amasya: 35-38

Malatya: 40-43

Elâzığ: 40-41

Tunceli: 40-41

Bingöl: 38-40

Muş: 38-39

Hakkâri: 34-37

Diyarbakır: 43-44

Gaziantep: 39-43

Adıyaman: 39-44

Şanlıurfa: 41-45

Batman: 43-45

Şırnak: 39-40

Kilis: 42-46