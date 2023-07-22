Miu Miu, Gigi Hadid’le Arcadie çantasını tanıtıyor

Miu Miu, Gigi Hadid’in yüzü olduğu ve Steven Meisel’in fotoğrafladığı yeni Arcadie çantasını gerçeklik ve gerçeküstü arasındaki çizgiyi modern bir şekilde ortaya koyan yeni bir kampanyayla tanıtıyor. Antik Yunan’dan beri mitolojide yer alan Arcadie bir hedef, idealleştirilmiş bir görünüm, doğanın içine gizlenmiş, pastoral ve Elizyen bir zevk manzarasını sembolize ediyor.

Amerikalı sanatçı Margaret Keane’in yaşamından ve kişiliğinden ilham alan Meisel, onun herkesçe tanınan yaratıcı evrenini Miu Miu kadınını yeniden şekillendirmek için kullanıyor; bu bakış açısı hem Gigi’nin hem de Miu Miu tasarımların yer aldığı fotoğraflarda olağanüstü bir ortam yaratıyor. Aynı şekilde Keane’in azimli karakteri, özgürlüğü ve hikayesi Gigi’nin jestlerinde, tavırlarında ve duygularında kendini gösteren Miu Miu’nun duruşuyla tamamen uyum sağlıyor. Gündelik olan her şey olağanüstü, sıradan olan her şey sıra dışı hale geliyor.

Çekimlerin gerçekleştiği mekânların zengin doğası Miu Miu’nun karakteristik matelassésinin ayrıntılarıyla eşleşiyor.