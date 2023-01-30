ÖTV indirimlinden nasıl yararlanabilirsiniz? İşte ÖTV indirimli araç almanın yolları

Belirli kriterleri sağlayan engelli bireyler, ÖTV indirimi sayesinde uygun fiyatlarla araç sahibi olabiliyor. Sosyal fayda sağlamak amacıyla ortaya çıkan ÖTV indirimi oranları değişkenlik gösterir. Peki, engelliler nasıl ÖTV indirimli araç alır?

Kimler ÖTV İndiriminden Yararlanabilir?

ÖTV indirimli araç alabilmek için öncelikle gerekli şartları karşılamak gerekir. Bunların en önemlisi engelli bireyin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık raporu. Raporda yazan engel yüzdesine göre ÖTV indirim oranı değişiklik gösterir:

- %40-89 oranında: Sıfır araç alırken ÖTV indirimi %26.3 oranında uygulanır.

- %90 üzerinde: Sıfır araç alırken ÖTV’den muaf tutulur.

Engelli araç alımında KDV tutarı da %15'lere kadar düşer.

ÖTV İndirimli Araç Almak İçin Gerekli Olan Evraklar

Engelli raporu ile araba almak için gerekli olan belgeler şunlardır:

- İmzalı ve doktor onaylı muayene bilgisi,

- Engelli bireyin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

- 5 adet vesikalık fotoğraf,

- Başvuru formu,

- Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurulması için hastaneden temin edilen dilekçe,

- 18 yaşından küçük başvuru sahiplerinin vasi kararını belirten belge.

Hangi Araçlar İçin ÖTV İndirimi Yapılır?

ÖTV engelli araç limiti 2023 yılının gelmesiyle vergiler dâhil 1.004.000 TL’ye yükseldi. Kapsamdan yararlanacak bireyler motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek şartıyla sıfır kilometre araç alabilir.

Vergiler dâhil fiyatı 330.800 TL altında olan otomobil, pick-up, panelvan, arazi taşıtı, ATV, jeep gibi taşıtlar motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV indiriminden faydalanabilir.

Motor hacmine bakıldığındaysa:

- Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus panelvan, pick-up gibi açık ya da kapalı kasalı kamyonetler,

- Motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen binek otomobiller,

- Motor silindir hacmine bakılmaksınız tüm motosikletler ÖTV indiriminden yararlanabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

ÖTV indirimli araç alımında dikkat edilmesi gereken diğer detaylar:

- Engelli raporunda "Otomatik vitesli araç kullanabilir." bilgisi yer alıyorsa kişi manuel vitesli araçla trafiğe çıkamaz.

- Engelli raporunda "Sadece özel tertibatlı araç kullanabilir." ibaresi varsa başka bir araç kullanılamaz.

- ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamaz. Araç satıldığı takdirde ÖTV'den yararlanılamaz.