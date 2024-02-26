Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti! Tolga Savacı kimdir, ölüm sebebi ne?

1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri haline gelen ünlü oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Savacı'nın vefat haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Maalesef Tolga Savacı'yı çok genç yaşta kaybettik. Kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı, çok üzücü, mekânı cennet olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Tolga Savacı kimdir?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.