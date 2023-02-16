SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır? SGK borcu yoktur yazısı doğrulama işlemi nasıl yapılır?

Prim ödemelerinin eksik ya da gecikmeli ödenmesinden kaynaklanan SGK borcu, iş yerlerinin devlet teşviki almak gibi farklı olanaklardan mahrum kalmasına sebep oluyor. SGK borcu olmayan işletmeler ise bu olanaklardan yararlanmak için borçlu olmadığını kanıtlamanın yollarını arıyor. Bunun için SGK borcu yoktur yazısı almak gerekiyor. Peki, SGK borcu yoktur yazısı olmanın yolları neler?

SGK Borcu Yoktur Yazısı Nedir?

SGK borcu yoktur yazısı, bir işletmenin kesinleşmiş sigorta borcunun olmadığını gösteren belgedir. Bu yazı, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilerek alınır ve resmî belge olarak kullanılır. Eğer kurumun kesinleşmiş sigorta borcu bulunuyorsa başvuru sonrasında SGK borcu yoktur yazısına değil, borç bilgilerine ulaşılır.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Neden İstenir?

İşletmeler, SGK borcu yoktur yazısını Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlu olmadığını belgelemek için ister. Bunun sebeplerinden biri, işletmelerin devlet teşviklerinden yararlanmak istemesi olabilir. İşletmelerin ihaleye girebilmek için de SGK borcunun olmadığını ispatlaması gerekir. Ayrıca SGK borcu yoktur yazısı, işletmelerin kredi onayı için bankaya sunabileceği belgelerden biridir.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

SGK borcu yoktur yazısı, bağlı olunan Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezine başvurularak alınabilir. Uzun süredir kullanılan bu yöntem hâlâ geçerli olmakla birlikte ilgili belge artık e-Devlet üzerinden de alınabiliyor. SGK borcu yoktur yazısı alma işlemleri her iki yöntem için farklı ilerliyor.

Borcu Yoktur Yazısı SGK'den Nasıl Alınır?

SGK'den borcu yoktur yazısı almak için dilekçe yazarak bu dilekçeyi Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezine iletmek gerekiyor. Dilekçe gönderildikten sonra alınan SGK borcu yoktur yazısı resmî belge olarak kullanılıyor. SGK'ye dilekçe ile yapılan başvurularda dilekçe için gerekli evrakı hazırlamak, göndermek ve dilekçe cevabını beklemek; süreci biraz uzattığı için günümüzde artık internet üzerinden de belge talep edilebiliyor.

Borcu Yoktur Yazısı SGK'nin İnternet Adresinden Nasıl Alınır?

SGK internet adresinden borcu yoktur yazısı almak için "E-Borcu Yoktur" uygulamasını aktifleştirmek gerekiyor. Bu işlem için işveren, SGK'ye "Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar" olarak başvuru yapmalı ve gerekli evrakları teslim etmelidir. Ayrıca başvuru sırasında "e-borcu yoktur başvuru formları" ve "e-borcu yoktur taahhüt belgesi" dilekçelerini eksiksiz şekilde doldurup sunmalıdır. Bu dilekçelerin teslimi ile aktivasyon yapıldıktan sonra SGK'nin web sitesinden borcu yoktur yazısı alınabilir.

Belgeyi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

- SGK'nin web sitesinden işveren sayfasını açmak için bu linke tıklayın.

- Sisteme kullanıcı adı, iş yeri şifresi ve sistem şifresi ile giriş yapın.

- E-Borcu Yoktur uygulamasını açın.

- Sol menüde borcu yoktur belgesinin oluşturulma nedenleri sıralanıyor. E-borcu yoktur belgesini alma nedenlerinize en uygun olanı seçin.

- Belge oluşturma amacınıza uygun olarak tarih girin ve belgeyi oluşturun.

- PDF dökümünü alarak belgeyi yazdırabilirsiniz.

SGK Borcu Yoktur Yazısı e-Devlet'ten Nasıl Alınır?

e-Devlet üzerinden SGK borcu yoktur belgesi alabilmek için işverenin öncelikle bu işlemi aktive etmesi gerekiyor. İşveren, SGK borcu yoktur doğrulama işlemini yaptıktan sonra e-Devlet üzerinden SGK borcu yoktur yazısını isteyebilir.

Siz de e-Devlet'ten SGK borcu yoktur belgesi almak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

- e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Borç durum yazısı" yazarak arama yapın.

- Karşısına gerçek veya tüzel kişi adına olmak üzere iki farklı sekme çıkacak. İş yerinize uygun sekmeye tıklayın.

- Borç durum yazısı talep girişi sayfasında sağ tarafta yer alan yeni talep butonuna tıklayın.

- Sayfada istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurun.

- Kaydet tuşuna basarak talebi iletin. Sosyal Güvenlik Kurumuna anında gönderilen bu talep üzerine işleminiz gerçekleştirilir.

- Borcunuzun olmaması hâlinde borcu yoktur yazısını buradan görüntüleyebilirsiniz.

- PDF belgesi oluşturarak belgeyi yazdırabilirsiniz.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Doğrulama İşlemi Nasıl Yapılır?

SGK borcu yoktur yazısı doğrulama işlemi, SGK Merkezlerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. İşletmenin e-sigorta kullanıcısı, e-Devlet üzerinden aktivasyon yapmak için e-Devlet sistemine giriş yapar. Arama alanına 4A İşyeri Tescil Uygulaması yazdıktan sonra ilgili sayfaya gider. Bu sayfada e-borcu yoktur aktivasyon linki yer alıyor. Kullanıcı, bağlantıya tıklayarak aktivasyon için gerekli sayfa açar. Son olarak iş yerinin 23 haneli SGK numarasını girer ve doğrulamayı tamamlar.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

SGK borcu yoktur yazısı alabilmek için hazırlanan dilekçede bazı bilgilerin mutlaka yer alması gerekiyor. SGK borcu yoktur dilekçesinde dilekçenin sunulacağı kurumun adı, iş yerinin ticari unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası, SGK sicil numarası, mernis numarası, bağlı olduğu oda ve odaya ait sicil numarasının bulunması şart. Ayrıca faaliyet gösterdiği adres, telefon numarası, e-posta adresi ve imza sirkülerinin yer alması gerekir.

SGK borcu yoktur dilekçesine öncelikle bağlı olunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Merkezine hitaben başlık yazılır. Dilekçeye, "Aşağıda belirttiğim kuruma verilmek üzere tarafıma borcu yoktur yazısının veya borcum varsa borç durumunu gösteren yazının verilmesini arz ederim." cümlesiyle başlanır. SGK borcu yoktur yazısı dilekçesine bu yazının hangi amaçla talep edildiği de eklenebilir. Dilekçenin sağ üst kısmına ise dilekçenin verildiği tarih atılmalıdır.

Dilekçeye devam ederken "Borç sorgulama/araştırma işlemine esas olacak bilgiler aşağıda eksiksiz ve doğru olarak belirtilmiş olup bu formda belirtilen bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun anlaşılması hâlinde kurumunuzun ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu olduğumu kabul ederim." ifadesiyle sorumluluğun üstlenildiği belirtilir.

SGK borcu yoktur dilekçesi işletmenin ticari bilgilerinin eklenmesiyle tamamlanır. Bu bilgilerin tablo şeklinde eklenmesi daha yaygındır. Dilekçenin en altına şahıs işletmeleri için isim ve soy ismi, sermaye işletmeleri için şirket unvanı bilgileri eklenir ve bu bilgilerin altına ıslak imza atılır.

SGK borcu yoktur yazısı Kredi Garanti Fonuna (KGF) teslim etmek için isteniyorsa dilekçede birtakım değişiklikler yapmak gerekir. KGF'ye vermek için hazırlanan dilekçede hangi bankadan kredi desteği alınacağı ve SGK borcu yoktur yazısının Kredi Garanti Fonu için istendiği açık bir şekilde ifade edilmelidir.

SGK Borcu Yoktur Dilekçe Cevabı

SGK borcu yoktur dilekçesi verildiğinde İl Sosyal Güvenlik Merkezinden cevap gönderilir. Bu yazıda eğer borç varsa borç bilgileri açıklanır. Eğer SGK borcu yoksa "SGK borcu bulunmamaktadır." ifadesi yer alır. SGK borcu yoktur yazısında yazının hangi kuruma verildiği bilgisi ve yazının geçerlilik tarihi de bulunur.

Kredi Garanti Fonu için yazılan SGK borcu yoktur dilekçesine gönderilen cevap diğerlerinden farklıdır. Bu yazıda dilekçenin Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Teşvik Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Sonucuna istinaden Kredi Garanti Fonuna ibraz edilmek suretiyle düzenlenmiş olduğu bilgisi yer almalıdır. Aksi takdirde KGF yazıyı kabul etmeyebilir.