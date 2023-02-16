Online eğitim döneminde çalışmak isteyen üniversitelilerin evden çıkmadan yapılabileceği 5 iş

Üniversite okurken ek gelir elde etmenin sayısız yolu vardır. Ancak internet üzerinden çalışmak, üniversite öğrencilerine zamandan ve yol masrafından tasarruf edecekleri eşsiz bir imkân sağlıyor. İşte üniversite öğrencilerinin online eğitim döneminde evinden çıkmadan yapabileceği ek işler!

İçerik Yazarlığı

Gün geçtikçe daha çok kişinin ilgisini çeken içerik yazarlığı, öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği bir ek iş. Genellikle iş deneyimi aramayan bu alan, yazım ve dilbilgisi kurallarına hâkim olmayı ise şart koşuyor. Çoğunlukla freelance (serbest zamanlı) olarak yapılması da öğrencilerin derslerine yeterli vakti ayırmalarına imkân veriyor.

Online Çevirmenlik

Yabancı dil bilmek, öğrencilere de birçok kapı açıyor. Özellikle bu alanda okuyan öğrenciler, sıklıkla internet üzerinden yazılı metin çevirisi yapıyor. Kitap çevirisi de bunlardan en sık tercih edileni. Online çevirmenlik öğrencilere ek gelir getirmekle kalmıyor, aynı zamanda alanda profesyonel iş deneyimi kazanmalarına da yardım ediyor.

Online Eğitmenlik

Gelişen teknoloji ile uzaktan eğitim de gitgide yaygınlaşıyor. Üniversite öğrencileri de bu sayede kendi alanlarında ders verme imkânı elde ediyor. Öğrenciler artık evden çıkmalarına gerek kalmadan hem özel ders hem grup dersleri verebiliyor.

Çağrı Merkezi Temsilciliği

Çağrı merkezi temsilciliği de tecrübe şartı aramayan ek işler arasında yer alıyor. Bu işteki en önemli kriter ise çalışanın hızlı bir internet bağlantısına sahip olması. Çağrı merkezi temsilciliği sadece telefon görüşmeleri şeklinde yapılmıyor. Mesaj ve mail gibi telefon dışı çağrılar da cevaplanabiliyor. Telefon çağrılarının cevaplanması durumunda çalışanın kendi kulaklığının olması isteniyor. Ancak bazen şirket tarafından da kulaklık temin edilebiliyor. Genellikle part time olarak yapılan bu iş, ev konforunda çalışmak isteyen üniversite öğrencilerine ek gelir kazandırıyor.

Topluluk Yöneticiliği

İnsanlarla etkileşim içinde olmaktan, yarışma gibi etkinlikler düzenlemekten ve topluluklar oluşturmaktan hoşlanan kişiler için en ideal işlerden biri; topluluk yöneticiliği. Öğrenciler çevrim içi Facebook veya koşu grupları gibi gruplar oluşturarak ya da mevcut grupları yöneterek evden çıkmadan para kazanabiliyor.