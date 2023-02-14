Bu hastalıklardan birine sahipseniz hemen emekli olabilirsiniz! Yaş şartı bulunmuyor…

Çalışma hayatında iş kazası ve meslek hastalığı gibi bazı olumsuz durumlar yaşanabilir. Bu olumsuzluklar neticesinde çalışanların iş hayatları erken yaşlarda sekteye uğrayabilir. Çalışmalarına engel teşkil edecek problemlerin ortaya çıkması ise malulen emekli olma hakkı doğurabilir. Malulen emeklilik ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

Malulen Emeklilik Nedir?

Çalışanın iş hayatına girdikten sonra sağlık sorunları yaşaması, iş kazası ya da meslek hastalığına yakalanması gibi olumsuz durumlar iş gücü kaybını meydana getirebilir. Bu durumda kişinin yeni bir iş bulması veya mevcut işine devam etmesi mümkün olmayabilir. Malulen emeklilik de çalışanın en az iş gücü kaybı ile sonuçlanan bu durumun oluşturduğu mağduriyeti engellemek için uygulanan emeklilik sistemine denir.

Kimler Malulen Emeklilikten Faydalanabilir?

5510 sayılı kanuna göre 4A, 4B ve 4C bünyesindeki sigortalının ya da işverenin beyanıyla, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar sonucunda düzenlenen sağlık raporu ile çalışanın meslekte kazanma gücünü en az %60 oranını kaybettiği tespit edilirse ve çalışan görevini yapamayacak duruma düşerse malulen emekliliğe hak kazanabiliyor. Meslek hastalıkları arasında kanser, Multiple Skleroz (MS), akciğer nakli, şizofreni, Parkinson, AIDS, demans, solunum sistemi hastalıkları, beyin tümörü, epilepsi, anemi, denge bozuklukları, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, görme azlığı, kalp nakli, kalp yetmezliği, tüberküloz ve böbrek nakli gibi rahatsızlıklar yer alıyor.

Malulen Emeklilikten Faydalanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışamayacak durumda olan ve malulen emeklilik sisteminden yararlanmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken belli başlı şartlar bulunuyor. Bunlar:

- En az 10 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekir.

- Çalışan en az 1800 günlük primi ödenmiş olmalıdır.

- Başkasının bakımına muhtaç seviyede malul olan kişi için sigortalılık süresi aranmaz. Sadece 1800 gün prim, yaşlılık ve ölüm sigorta priminin ödemesini yapmış olması, malulen emeklilik hakkı için yeterli olur. Bu primler sonradan da toplu olarak ödenebilir.

- Malulen emekli olunabilmesi için maluliyet durumunun işe başladıktan sonra yaşanmış olması gerekir.

- Sigortalı çalışanın meslekte maluliyetinin saptanması için gerekli muayene tam teşekküllü sağlık kuruluşunda yapılmalı ve raporlanmalıdır.