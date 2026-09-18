Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı, var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Eylül ayının gelişi ile birlikte dizi ve programların yeni sezonu başladı. Fakat Taşacak Bu Deniz yeni bölümleri hala yayınlanmadı. Diziyi severek izleyenler "Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı" sorusuna cevap arıyor.

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Tarih vermek imkansız fakat beklentiler 2 Ekim Cuma günü dizinin yayınlanacağı yönünde...

Son bölümde neler oldu?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.