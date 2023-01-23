Titreyen eller, tremor veya parkinson habercisi olabilir

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, elde titreme (tremor), "kas kontraksiyonlarından kaynaklanan istemsiz hareket" olarak tanımlanıyor.

Tremor hastalığı en sık ellerde görülürken, bunun dışında bacakta, seste, başta, dudakta, çenede veya vücudun başka bir bölgesinde de ortaya çıkabiliyor.

Farklı toplumlarda yapılan çalışmalarda tremor (titreme) hastalığının tik bozukluğundan sonra en sık görülen hareket bozukluğu olduğu gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Ataşehir Hastanesi Nöroloji ve Hareket Bozuklukları Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin, elde olan titremenin hangi durumlarda parkinson veya tremor olarak yorumlandığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yaş arttıkça görülme sıklığı artıyor

Gültekin, tremorun, 60 yaş üzerinde toplumda yüzde 10-20 arasında görülebildiğini, yaş arttıkça görülme sıklığının da artış gösterdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Uzun yıllardır olmasına rağmen hareketlerde yavaşlamaya neden olmayabilir. Genellikle her iki elde olabilir. Genellikle aksiyon (çay-kahve içerken, çorba içerken, elini kullanırken, ince motor beceride) tremoru olur. Aile öyküsü daha fazladır, anne, baba, kardeşlerde tremor olabilir (yaklaşık yüzde 20-40). Eğer kafada titreme varsa tremor lehine yorumlanır. Parkinson hastalığında kafa-baş tremoru olmaz diye kabul edilir."

"Parkinson hastalığı erken yaşlarda görülebilir"

Doç. Dr. Murat Gültekin, parkinsonun, toplumda 60 yaş civarında yaklaşık yüzde 1 görüldüğünü ancak son 10 yılda yapılan araştırmalarda, hastalığın görülme sıklığının giderek daha erken yaşlarda (60 yaş öncesi) ve daha fazla kişide ortaya çıktığının belirlendiğini aktardı.

Gültekin, "Parkinson hastalarında tremor ile birlikte hareketlerde yavaşlama da eşlik eder. Hastalık yıllar içinde ilerler. Genellikle tek taraflı başlangıç olabilir. Genellikle istirahat halinde (oturduğu yerde, elini kullanmadığı zaman) veya yürürken, elde tremor olabilir. Aile öyküsü azdır." değerlendirmesini yaptı.

Çene tremorunun parkinson lehine yorumlanabileceğini vurgulayan Gültekin, "Tremor, parkinson, distoni, miyoklonus, ataksi ve tik bozukluğu gibi her türlü hareket bozukluğu yaşayan hastaların özellikle doğru tanı ve güncel tedavi seçenekleri için bu alanda pratik yapan hekimlere ulaşması gerekir." ifadesini kullandı.