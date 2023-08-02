Türkiye en çok lahmacun - ayran sipariş etti

Trendyol Yemek ve Trendyol Hızlı Market'le 16 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Trendyol, 2023'ün ilk 6 ayına dair verileri açıkladı.

Trendyol Yemek, geçen yıla göre restoran sayısını yaklaşık yüzde 31 oranında artırdı. Trendyol Hızlı Market ise market, kasap, manav ve pet shop’lardan yaklaşık 4400, su siparişinde yaklaşık 50 satıcı ve 7 binden fazla noktadan sipariş aldı.

Trendyol Hızlı Market uygulamasında kullanıcılar en çok 17:00 - 19:00 saatlerinde sipariş veriyor.

Lahmacun ve ayran zirvede

Trendyol Yemek’in geçen yılki şampiyonu lahmacun, bu yıl da ocaktan beri en çok sipariş verilen yemek oldu. Lahmacunu Adana dürüm, tavuk döner, çiğ köfte dürüm ve pizza takip etti.

Üç büyük kent dışında en çok sipariş veren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Eskişehir ve Mersin oldu. Yemeklerin yanında ise sırasıyla en çok ayran, gazlı içecekler, su ve soğuk çay tercih edildi.

Beşiktaş siparişte ilk sırada

İstanbul’un en çok sipariş veren semtleri Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar’ın gözdesi lahmacun ve ayran ikilisi oldu.

Yılın ilk yarısında yemeğin üstüne tatlı sipariş etmek isteyenlerin tercihi ise waffle, profiterol, antep fıstıklı ekler, kazandibi ve soğuk baklava oldu.

Kahvaltılar için en çok tercih edilen ürünler sırasıyla simit, kaşarlı poğaça, kahvaltı tabağı, patatesli gözleme ve çikolatalı açma olurken en çok sipariş verilen çorbalar; mercimek, ezogelin, tavuk suyu, yayla ve kelle paça oldu.

Kullanıcılar deniz ürünleri içerisinde en çok hamsi tava, balık çorbası, ekmek arası hamsi, ızgara levrek ve ekmek arası uskumru siparişi verdi.