Türkiye’de çocukların yüzde 80’i kitap okumayı seviyor

Sabri Ülker Vakfı, günümüzde çocukların kitap okuma alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, çocukların sesli kitap ve e-kitaplara eskiye göre çok daha alışık olduğu ve ailelerin kitap fiyatlarını zorlayıcı bulduğu gibi önemli sonuçlar ortaya koydu. Aylık ortalama 180 TL’nin çocuk kitabına ayrıldığını gösteren araştırma, önemli bir yüzdelik dilimin satın almak yerine değiş tokuş veya ödünç yoluyla kitap edindiğini gösteriyor. Sabri Ülker Vakfı’nın beslenme konusunda toplumu doğru bilgilendirme hedefiyle 2019 yılında kurduğu Sabri Ülker Vakfı Yayınları’nın, çocukların kitap okuma alışkanlıklarını daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirdiği Türkiye Çocuk Kitabı Okuma Alışkanlıkları Araştırması çarpıcı sonuçları açıklandı. Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından FRAM araştırma şirketinin yaptığı araştırma, Türkiye temsili 13 ilde 3-10 yaş arası çocuğu olan ve 20- 55 yaş arası kitap okuyanlar ya da çocuğuna kitap okuyan 309 anne ile görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmaya göre çocukların çoğunluğunun kitap okumayı sevdiği, ebeveynleri kitap okuyan çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmaya daha yatkın olduğu, sesli kitap ve e-kitapların çocuklar tarafından yaygın olarak tercih edildiği gibi çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre çocukların yüzde 80’i kitap okumayı seviyor”

Kitap Okuma Alışkanlıkları Araştırması’nın sonuçlarına baktıklarında; vakfın ve yayınevinin misyonunun, ebeveynlerin ve çocukların beklentileri ile paralel olduğunu gördüklerini ifade eden Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan şöyle konuştu; “Araştırmaya göre çocukların yüzde 80’i kitap okumayı seviyor. Ne mutlu bizlere ki çocuklara kitap sevgisi aşılamayı misyon edinmiş bir kurum olarak böyle bir sonuçla karşılaştık. Ebeveynlerin de çocuklarına kitap okuyarak kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yine araştırmaya göre çocuklar hayal gücünü geliştiren, görselleri bol ve yeni şeyler öğrendikleri kitapları keyifle okuyor.”

Çocuklar kitap okumayı ve kendilerine kitap okunmasını seviyor

Masal ve hikayeler en sevilen kitaplar Yüzde 80’i kitap okumaktan keyif alıyor. Araştırmaya katılan annelerin yüzde 73’ü haftada en az 3 gün çocuklarına kitap okuduklarını belirtti.

Kitap okuyan anneler çocuklara iyi örnek oluyor

Annelerin yüzde 92’si genel olarak kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 63’ü haftanın en az 3 günü kitap okuyor. 3-5 yaş arası çocuğu olan annelerin yüzde 58’i, 6-10 yaş arası çocuğu olanların ise yüzde 67’si haftada en az 3 gün çocuklarına kitap okuyor.

Masal ve hikayeler en sevilen kitaplar

Yüzde 80’i kitap okumaktan keyif alıyor. Araştırmaya katılan annelerin yüzde 73’ü haftada en az 3 gün çocuklarına kitap okuduklarını belirtti. 3-5 yaş arası çocukların favorisinin masal, hikâye ve resimli kitaplar. 6-10 yaş arasında ise hikâye ve çizgi romanları seviyor.

Masal anlatan büyüklerin yerini sesli masallar aldı Çocukların yüzde 37’si telefon ve tablet üzerinden e-kitap okuyor. Annelerin yüzde 45’i çocuklarına sesli kitap dinletiyor.

3-5 yaş arası çocukların yüzde 70’i, 6-10 yaş arası çocukların ise yüzde 44’ü sesli kitap dinliyor. En çok YouTube (yüzde 81) üzerinden dinleniyor.