Ulaşım ana planı ocak meclisinde oylanacak

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak için planladığı ve hazırlık çalışmaları tamamlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP), kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim amirleriyle paylaşıldı. Ocak ayında onay için belediye meclisine gelecek planda trafik ile ilgili tüm risklerin değerlendirildiğini ve çözüm yollarının oluşturulduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Göreceksiniz. Hizmete alacağımız uygulamalarla birlikte Bursa, ulaşım ve trafik sıkıntılarını bertaraf etmiş olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın en önemli ihtiyaçlarının başında ulaşımın geldiğini belirterek, şehri sokak sokak planlamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yaptıklarını vurguladı. Bir yandan kent genelinde çevre düzeni planı ve nazım imar planı çalışmalarını yürütürken, diğer yandan kentin ulaşım probleminin giderilmesi yönünde oluşturulan master planın revize edilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirten Başkan Aktaş, “BUAP’ın önümüzdeki 15 yılı kapsayan bir zaman dilimi için yenilenmesine karar verildi ve 2035 yılı hedef alındı. 2018 Mart ayında startı verdik. Projenin danışmanlığını Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökmen Ergun yürütüyor. 15 Mayıs 2018 tarihinde, STK ve ilgili kurumlara ana plan hakkında sunumlar yapıldı. BUAP teknik ekibi, her hafta bir araya gelerek çalıştaylar organize etti. 2 Eylül 2018 tarihinde ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü teknik heyeti ile saha gezisi gerçekleştirildi. 13 Aralık’ta Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden üst düzey görüşler alındı” diye konuştu.

Bursa nüfusu 2035’te 4 milyon olacak

2035 yılında il genelinde 4 milyon 55 bin, kent merkezinde ise 3 milyon 98 bin kişilik bir nüfus yoğunluğunun beklendiğini kaydeden Başkan Aktaş, “İnsan öncelikli, toplu taşıma odaklı, sürdürülebilir, çevreci ve motorsuz ulaşım öncelikli bir plan hazırladık. Çevresel değerleri içeren, sürdürülebilir nitelikte bir proje. 18 farklı senaryo denemesi ile sonuçlar analiz edilerek karşılaştırıldı. Tüm bu faaliyetlerin ardından, raylı sistemler-toplu taşıma sistemleri-servis taşımacılığı-taksi işletmeleri-transfer merkezleri-yaya düzenlemeleri-bisiklet altyapısı-karayolu sistemi-otopark sistemi ve yük taşımacılığı başlıklı planlama kararları oluşturuldu” şeklinde konuştu.