Uluslararası Koçluk Haftası “Potansiyelini Keşfet” temasıyla düzenlendi

Uluslararası Koçluk Haftası 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bu yılki teması “potansiyelini keşfet” olarak belirlenen etkinlik, Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun ülkemizdeki tek yetkili temsilcisi ICF Türkiye ev sahipliğinde yapıldı. Birey, kurum ve toplumun gelişim yolculuğunda koçluğun önemi ve potansiyelin keşfinin değerlendirildiği oturumlar, zengin içerikleriyle koçluk alanına ışık tuttu. Koçluğun evrensel, bütünleştirici ve kapsayıcı potansiyelini ortaya koymak amacıyla koçluk camiasının yanı sıra tüm iş dünyasına ve topluma açık olarak düzenlenen etkinlikteki oturumları 1 ay boyunca tekrar izlemek de mümkün olacak.

ICF Türkiye Başkanı Yunus Emre Şentürk ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, açılış konuşmasına depremzedeleri hatırlatarak başlayan Şentürk; “ICF Türkiye olarak depremi unutmadık. Ve unutmayacağız da. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. Geçen yıl toplum 5.0 ile bu yola çıktık ve topluma nasıl fayda sağlayabiliriz dedik. Bu yıl da toplumu oluşturan tüm bireylerin potansiyellerini koçlukla nasıl keşfedebileceklerini tema olarak seçtik” diye konuştu. Şentürk, kurumsal dünyada koçluğun öneminden bahsederken “odak her zaman insandır” dedi ve “ICF çatısı altında olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Koçluk haftasının hepimize değer katması dileğiyle” diyerek sözlerine devam etti.

Organizasyona birçok uzman isim katıldı

Etkinlik kapsamında koçluk, hedef belirleme, potansiyeli keşfetme, düşünme ve kendini bulma gibi birçok başlıkta alanında uzman konuşmacılarla interaktif buluşmalar gerçekleştirildi.

ICF Türkiye Uluslararası Koçluk Haftası’nda; Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Ali Nesin, New Vibe Training Kurucusu Carl Casanova, M.S., PCC, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, Tiyatro ve Ses Sanatçısı Demet Tuncer, Paralimpik Milli Sporcu ve Antrenör Handan Biroğlu, ICF Bölge Geliştirme Müdürü Malcom Fiellies, AECID Uluslararası Ekipler Teknik Koordinatörü José Francisco Siguenza Garcia, Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu İbrahim Betil, Abdi İbrahim İlaç Eğitim ve Gelişim Müdürü Sinan Akdoğan, Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Şenay Gürler, ICF Türkiye Denetim Kurulu Üyesi, CPPC ve MCC Tunçel Gülsoy konuşmacı olarak yer aldı.

Potansiyelini keşfetmenin farkındalık arayışı ve anda kalmaktan geçtiğinin, “an”ın dönüştürücü gücünün ve potansiyeli koçlukla keşfetmenin yollarının vurgulandığı etkinlikte, gönüllük ve iş birliği, insan ve teknoloji birlikteliği gibi güncel konular da irdelendi.